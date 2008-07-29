Восточная Европа – во власти водной стихии

В Молдове из-за угрозы масштабного наводнения введен режим чрезвычайной ситуации.

В результате разлива рек под водой оказались десятки населенных пунктов. Затоплено около 600 жилых домов. Пострадали сотни гектаров сельхозземель. С прибрежных зон эвакуировали более 7 тысяч человек. Сейчас в зоне подтопления укрепляют защитные дамбы. Власти не исключают возможности затопления водозаборной станции. На Дубоссарской ГЭС открыты шлюзы и начат максимальный сброс воды.

Тем временем, в Украине в большинстве пострадавших от наводнения районов уровень воды начал снижаться. Однако, стихия уже унесла жизни 26 человек. 15 тысяч эвакуированы. Из-за резкого подъема уровня воды в реках некоторые пункты пропуска на молдавско-украинской границе временно приостановили работу. В пяти областях страны затоплены сотни домов и более 30 тысяч гектаров сельхозугодий. Вода размыла километры автомобильных дорог, разрушила мосты.

И как сообщили в республиканском гидрометеоцентре, ситуация на реках Беларуси спокойная. Наблюдаются небольшие колебания уровней воды, но они вполне характерны для этого времени года. Наводнения в Украине постигли реки Карпатского региона. Белорусские реки географически не имеют к ним никакого отношения.