Восьмиклассник из Жодино украл мотоцикл, на котором весь день разъезжал по городу

Восьмиклассник Иван (имя изменено), несмотря на свой столь юный возраст, уже имел за плечами судимость и был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы, правда, с отсрочкой исполнения наказания.

Шел Иван в два часа ночи к своей бабушке. И тут его «торкнуло»: «Ага! Кажись, в этом доме живет парень, который хранит свою «Яву» в сарае…» И, действительно, мотоцикл был на месте, а сарай даже не заперт. Иван выкатил транспортное средство со двора и направился с ним к кинотеатру «Юность». Там под фонарем он обнаружил, что и ключ в замке зажигания имеется. Завел и поехал на проспект Мира, где поставил мотоцикл у одного из домов – главное, что от своего дома подальше, как и от места преступления.

Утром к Ивану пожаловал милиционер, чтобы отвезти парня в суд, который должен был рассматривать вопрос о лишении его отсрочки наказания. Правда, сначала повез в ГОВД, попросив посидеть в коридоре и подождать, пока он закончит все свои дела. Томиться в ожидании Иван не стал, а, покинув «негостеприимное» здание, направился к мотоциклу. Там встретил знакомого, вместе с которым стали кататься по городу до поздней ночи.

Суд признал его виновным в угоне и с учетом предыдущего приговора назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, пишут «Жодинские навины».