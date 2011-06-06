Восемь штатов США тонут, Аризона — горит

В США леса Аризоны охвачены сильным лесным пожаром. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных километров.

Из опасных зон экстренно эвакуируют жителей. На борьбу со стихией брошены свыше двух тысяч пожарных из нескольких штатов. Также привлечены вертолёты. Однако, остановить огненную стихию пока не удаётся, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Непростая ситуация и в американском штате Айова. Там из-за прорыва дамбы проводят срочную эвакуацию жителей берегов реки Миссури. На данный момент наводнением охвачены районы восьми штатов. По прогнозам экспертов, паводковая ситуация в регионе может сохраниться до конца июля.