Прямой эфир

Восемь штатов США тонут, Аризона — горит

06 июня 2011 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В США леса Аризоны охвачены сильным лесным пожаром. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных километров.

Из опасных зон экстренно эвакуируют жителей. На борьбу со стихией брошены свыше двух тысяч пожарных из нескольких штатов. Также привлечены вертолёты. Однако, остановить огненную стихию пока не удаётся, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Непростая ситуация и в американском штате Айова. Там из-за прорыва дамбы проводят срочную эвакуацию жителей берегов реки Миссури. На данный момент наводнением охвачены районы восьми штатов. По прогнозам экспертов, паводковая ситуация в регионе может сохраниться до конца июля.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
05 июня 2011 13:37

90-летний гомельчанин в подвале дома 40 лет хранил 10 кг тротила

Извержение вулкана в Чили. Из опасной зоны экстренно эвакуировано более 3,5 тысяч человек
05 июня 2011 13:25

Извержение вулкана в Чили. Из опасной зоны экстренно эвакуировано более 3,5 тысяч человек

На разминирование сгоревшего склада боеприпасов в Удмуртии потребуется больше года
05 июня 2011 12:54

На разминирование сгоревшего склада боеприпасов в Удмуртии потребуется больше года