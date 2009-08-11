Воры похитили в Минском районе 47 племенных индеек

Преступление было совершено в деревне Комсомолец. Через вентиляционное отверстие на крыше злоумышленники проникли в птичник на охраняемой территории отделения «Комсомолец» РУП ППЗ «Белорусский».

Как выяснило следствие, индеек украли двое братьев и их знакомый – жители поселка Октябрьский Минского района. Троица и ранее не ладила с законом: мужчины были судимы за грабежи, кражу и незаконный оборот наркотических средств.

Преступники задержаны по ст. 108 УПК РБ. Похищенное изъято. В отношении любителей индюшатины возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч. 2 УК РБ («Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище»). Теперь им грозит до четырех лет лишения свободы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Минского облисполкома.