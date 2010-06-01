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Воронка в центре города: дыра целиком поглотила трехэтажное здание!

01 июня 2010 14:53
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В центре столицы Гватемалы образовался огромный провал диаметром около 30 метров и глубиной более 60. Погиб один человек.

Всего стихия в Гватемале унесла жизни 120 человек, более 100 тысяч местных жителей остались без крова.

В центре столицы Гватемалы образовался огромный провал диаметром около 30 метров и глубиной более 60

# происшествия # Фотофакт

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