Воронка в центре города: дыра целиком поглотила трехэтажное здание!

Всего стихия в Гватемале унесла жизни 120 человек, более 100 тысяч местных жителей остались без крова.
Предыдущая попытка заглушить разлив цементирующим раствором не только провалилась, но и усилила выброс.
Таковы последние данные с места стихийного бедствия. Более полусотни жителей пропали без вести.
Количество раненых пока не известно. Несколько человек боевики взяли в плен. Подробности уточняются.
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