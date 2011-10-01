Вор украл поросенка, а чтобы «замести следы», выстирал его в стиральной машинке

Поросенок был украден жителем Шиловского муниципального района Рязанской области. С заявлением о пропаже животного в отдел полиции обратилась жительница поселка Прибрежный.

Приехавшие на место преступления стражи правопорядка сразу заподозрили в краже одного из «неблагонадежных» местных жителей. Увидев приближающихся полицейских, мужчина решил замести следы. К этому времени он успел убить поросенка, поэтому не придумал ничего лучшего, как завернуть тушу в коврик и закинуть в стиральную машину. Для правдоподобности он даже насыпал порошка и включил режим стирки. Хитрость вору не помогла. Через стекло стиральной машины был замечен плавающий в мыльной пене свиной пятачок.

Злоумышленника задержали, сообщает ctv.by.