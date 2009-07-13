Вор-рецидивист при ограблении церкви взламывал двери старинным крестом

Попытку ограбления Сынковичской церкови-крепости Святого архангела Михаила ранее трижды судимый 22-летний житель Зельвенского района предпринял на следующий день после освобождения из мест лишения свободы.

Вечером он пробрался в притвор церкви и старинным крестом, который тут же и хранился, стал взламывать двери храма. За этим занятием его застала проходившая мимо семейная пара. Молодые люди сразу вызвали милицию. Прибывшие оперативники обнаружили вора на одной из лестниц, ведущих на чердак здания, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Зельвенском РОВД.

Оказалось, что целью вора были пожертвования – золотые украшения, приносимые исцеленными людьми к иконе Божьей Матери, которая считается чудотворной.

Уголовное дело заведено по статье «Покушение на кражу имущества в особо крупном размере».