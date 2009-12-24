Вооруженный мужчина на инвалидной коляске захватил отделение почты

ЧП произошло в американском штате Вирджиния. Он въехал в офис и открыл огонь и почти 10 часов он удерживал заложников под дулом пистолета. Позднее, во время разговора с полицией, он сообщил, что с собой у него самодельная бомба. Жителей соседних домов экстренно эвакуировали. Никаких требований мужчина не выдвигал, лишь попросил принести ему пиццу. После длительных переговоров преступник сдался. Как выяснилось, в заложниках у него были три человека. Мотивы поступка пока не известны. Сейчас его допрашивают.