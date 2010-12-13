Вооруженный 17-летний подросток, захвативший детсад, угрожает еще пяти малышам и воспитательнице

Благополучно разрешилась ситуация с захватом заложников во французском Безансоне. Операцию по освобождению проводило спецподразделение французской полиции. В ходе операции никто не пострадал.

Инцидент произошел в бедном иммигрантском квартале на западе города.

17-летний подросток ворвался в детский сад и, угрожая холодным оружием, взял в заложники 20 детей. Однако спустя полтора часа он отпустил восьмерых детей, а потом еще шестерых. Однако в руках бандита оставались еще пять ребятишек и воспитательница. Личность юноши уже установлена. Также стало известно, что подросток страдает депрессией и наблюдается у психиатра. Известно, что в ходе переговоров по освобождению заложников он требовал оружие, чтобы покончить с собой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».