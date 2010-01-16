Вооруженные преступники напали на ферму

Необычное происшествие на Гродненщине. Трое преступников ночью пытались украсть телят. Увидев сторожей, они, долго не думая, достали оружие.

Животновод Андрей Бойко от полученного стресса не может отойти до сих пор. Говорит, никогда не думал, что работа на ферме может быть смертельно опасной. Когда с напарниками увидели у телятника троих незнакомцев, решили просто подойти и узнать в чём дело. И узнали.

Андрей Бойко, животновод СПК «Рассвет-Мыто» (Лидский район):

Он достал пистолет и уложил меня на землю. У столба уложили моего напарника и его родного брата. Если честно, под стволом вся вечность прошла, как говорится. Все вспомнил с самого рождения.

Долго лежать на снегу работником фермы не пришлось. Преступники заставили их грузить туши убитых животных.

Геннадий Мухлядо, животновод СПК «Рассвет-Агро» (Лидский район):

Нас подняли, посмотрели, есть ли мобильные телефоны. Потом сказали грузить телёнка. Мы специально стали потихоньку загружать.

Спугнул грабителей заведующий фермы, который в это время проезжал мимо. Преступники бросили туши телят и скрылись на автомобиле. В районе сразу же ввели план «Сирена». Показания потерпевших помогли быстро задержать подозреваемых.

Дмитрий Менько, начальник Лидского РОВД:

В городе Лида в 11 часов данная машина с двумя преступниками, находившимися в салоне, была задержана. Преступники были доставлены в Лидский райотдел, где с ними стали проводить первоначальные следственные действия, в ходе которых была установлена и личность третьего преступника. Ближе к вечеру был задержан третий преступник.

При обыске в гараже одного из подозреваемых оперативники обнаружили орудия преступления и боеприпасы к ним. Все грабители — жители Лиды. Один из молодых людей уже привлекался к суду. Пока ведется следствие, и степень вины каждого из них выясняется. Однако, за такое преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.