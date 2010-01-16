Вооруженные преступники напали на ферму

Животновод Андрей Бойко от полученного стресса не может отойти до сих пор. Говорит, никогда не думал, что работа на ферме может быть смертельно опасной. Когда с напарниками увидели у телятника троих незнакомцев, решили просто подойти и узнать в чём дело. И узнали.
Андрей Бойко, животновод СПК «Рассвет-Мыто» (Лидский район):
Он достал пистолет и уложил меня на землю. У столба уложили моего напарника и его родного брата. Если честно, под стволом вся вечность прошла, как говорится. Все вспомнил с самого рождения.
Долго лежать на снегу работником фермы не пришлось. Преступники заставили их грузить туши убитых животных.
Геннадий Мухлядо, животновод СПК «Рассвет-Агро» (Лидский район):
Нас подняли, посмотрели, есть ли мобильные телефоны. Потом сказали грузить телёнка. Мы специально стали потихоньку загружать.
Спугнул грабителей заведующий фермы, который в это время проезжал мимо. Преступники бросили туши телят и скрылись на автомобиле. В районе сразу же ввели план «Сирена». Показания потерпевших помогли быстро задержать подозреваемых.
Дмитрий Менько, начальник Лидского РОВД:
В городе Лида в 11 часов данная машина с двумя преступниками, находившимися в салоне, была задержана. Преступники были доставлены в Лидский райотдел, где с ними стали проводить первоначальные следственные действия, в ходе которых была установлена и личность третьего преступника. Ближе к вечеру был задержан третий преступник.
При обыске в гараже одного из подозреваемых оперативники обнаружили орудия преступления и боеприпасы к ним. Все грабители — жители Лиды. Один из молодых людей уже привлекался к суду. Пока ведется следствие, и степень вины каждого из них выясняется. Однако, за такое преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.