Вооруженные налетчики ограбили казино в Базеле

Примерно в четыре часа утра около 10 налетчиков в масках подъехали к зданию на двух машинах, кувалдой выломали двери, ворвались внутрь, заставили посетителей и персонал лечь на пол, забрали деньги из касс и скрылись.

Грабители были вооружены пистолетами и автоматами. В здании прозвучали несколько выстрелов, однако пули никого не задели. По всей видимости, преступники открыли огонь, когда безуспешно пытались взломать сейф, пишет Lenta.ru.

По данным полиции, налетчики унесли сотни тысяч швейцарских франков. Точная сумма похищенного не называется. Сообщается, что во время ограбления легко пострадали несколько посетителей и охранников. Всего в казино находилось около 600 человек.

Грабители скрылись на двух «Ауди» с французскими номерами. По данным AFP, преступники направились во Францию. Казино Grand в Базеле расположено примерно в 200 метрах от французской границы.