Вооруженное нападение на водителя маршрутки в Витебске (фото)

Двенадцатиклассник вечерней школы вместе с товарищем ограбили маршрутку. Угрожая незаряженным обрезом охотничьего ружья с водителя потребовали дневную выручку. Забрав 250 тысяч рублей, нападавшие скрылись.

- Спонтанно получилось, неожиданно просто, если ожидал бы, а так никого не видел, неожиданно раскрыли дверь, напали, прикладом ударили, обрезом, обошлось нормально все, - считает водитель маршрутного такси Александр АСКОЛЕНОК.



- Личный состав уголовного розыска был поднят по тревоге, по городу Витебску и прилегающей территории был введен план «Сирена» в связи с тем, что было совершено вооруженное нападение, - рассказал начальник отдела внутренних дел администрации железнодорожного района Витебска Сергей БЛАЖЕВИЧ.

В отношении преступников возбуждено уголовное дело, им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Уже установлено, что школьник и его подельник причастны ещё к ряду краж. А изъятые при обыске чёрные маски говорят, что криминальная парочка планировала и более серьёзное преступление.