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Вооруженное нападение на водителя маршрутки в Витебске (фото)

20 апреля 2009 16:50
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Двенадцатиклассник вечерней школы вместе с товарищем ограбили маршрутку. Угрожая незаряженным обрезом охотничьего ружья с водителя потребовали дневную выручку. Забрав 250 тысяч рублей, нападавшие скрылись.

- Спонтанно получилось, неожиданно просто, если ожидал бы, а так никого не видел, неожиданно раскрыли дверь, напали, прикладом ударили, обрезом, обошлось нормально все, - считает водитель маршрутного такси Александр АСКОЛЕНОК.
Вооруженное нападение на водителя маршрутки в Витебске
- Личный состав уголовного розыска был поднят по тревоге, по городу Витебску и прилегающей территории был введен план «Сирена» в связи с тем, что было совершено вооруженное нападение, - рассказал начальник отдела внутренних дел администрации железнодорожного района  Витебска Сергей БЛАЖЕВИЧ.

Вооруженное нападение на водителя маршрутки в Витебске

В отношении преступников возбуждено уголовное дело, им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Уже установлено, что школьник и его подельник  причастны ещё к ряду краж. А изъятые при обыске чёрные маски говорят, что криминальная парочка планировала и более серьёзное преступление. 

Вооруженное нападение на водителя маршрутки в Витебске

# происшествия

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