Воложинская милиция ищет 25-летнюю девушку, уехавшую на заработки в Минск

Приметы разыскиваемой И. Суша: на вид около 20—25 лет, среднего роста, плечи горизонтальные, лицо овальное, бледное, лоб средний, глаза серого цвета, нос средний, уши средней величины, овальные, волосы волнистые, светло-русого цвета, средней длины, размер обуви 38—39.
Была одета в куртку черного цвета, джинсы темно-синего цвета, красную майку, черные кроссовки.
Граждан, располагающих информацией о местонахождении Суша Инны Евгеньевны, просим сообщить в Воложинский РОВД по телефонам: (8-01772) 55-4-76, 54-7-29, 54-0-21; (8-029) 685-45-43 либо в ближайшее РОВД по телефону 102.