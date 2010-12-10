Волнения студентов в Великобритании: пострадали около 60 человек, десятки арестованы

В Великобритании более суток продолжаются массовые волнения студентов. Пострадали около 60 человек, многие госпитализированы. Десятки арестованы.

Молодежь выступает против решения парламента втрое увеличить плату за обучение в вузах. Так британское правительство намерено компенсировать недостаток средств в бюджете.

Минувшей ночью не согласные с подобным решением студенты атаковали Министерство финансов, громили витрины магазинов, будки таксофонов. Беспорядки переросли в массовые столкновения с полицией, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Досталось от разъярённых студентов и принцу Чарльзу с супругой. Демонстранты напали на автомобиль наследника престола. Машину забросали камнями и баллончиками с краской.