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Волнения студентов в Великобритании: пострадали около 60 человек, десятки арестованы

10 декабря 2010 16:20
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В Великобритании более суток продолжаются массовые волнения студентов. Пострадали около 60 человек, многие госпитализированы. Десятки арестованы.

Молодежь выступает против решения парламента втрое увеличить плату за обучение в вузах. Так британское правительство намерено компенсировать недостаток средств в бюджете.

Минувшей ночью не согласные с подобным решением студенты атаковали Министерство финансов, громили витрины магазинов, будки таксофонов. Беспорядки переросли в массовые столкновения с полицией, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Досталось от разъярённых студентов и принцу Чарльзу с супругой. Демонстранты напали на автомобиль наследника престола. Машину забросали камнями и баллончиками с краской.

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