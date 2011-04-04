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Война в Ливии. Западная коалиция нанесла новые авиаудары по Ливии

04 апреля 2011 08:21
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В районе Сирта уничтожены несколько единиц бронетехники. Растет количество жертв и среди мирного населения.

Накануне по ошибке самолет НАТО обстрелял группу журналистов. А несколькими днями ранее авиаудару подверглась деревня. Погибли около 10 жителей.

Накануне о прекращении участия вооруженных сил США в военной операции в Ливии заявил Пентагон. Однако уже сегодня по просьбе Североатлантического альянса Соединенные штаты заявили о продлении сроков участия в налетах на объекты в суверенного государства.

Между тем, правительственные войска Ливии продолжают масштабное наступление на мятежников. На данный момент несколько линий обороны находится между Бенгази и Триполи. Идут бои за Марса-эль-Брегу и Мисурату, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Война в Ливии. На окраине ливийского города самолет НАТО по ошибке обстрелял группу журналистов и автоколонну

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

Фото. Война в Ливии

# происшествия # Война в Ливии # Фотофакт

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