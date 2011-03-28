Война в Ливии. Военной операцией коалиционных сил Ливии будет руководить НАТО

Соответствующее решение накануне было принято на заседании Совета НАТО в Брюсселе. Операциями сил Североатлантического альянса в Ливии будет управлять канадский генерал-лейтенант Шарль Бушар.

Теперь Альянс отвечает не только за бесполетную зону и оружейное эмбарго, но и за нанесение ударов по наземным целям. На передачу полномочий уйдет два дня.

Между тем, количество мирных жертв военной агрессии в Ливии неумолимо растет. В

В списке погибших уже около 200 человек. Из объятых беспорядками стран Северной Африки бегут десятки тысяч людей. Только Ливию, по последним данным, покинуло свыше полутора тысяч жителей.

Напомним, силы западной коалиции бомбят территорию суверенного государства уже более недели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».