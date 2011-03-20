Война в Ливии. Повторит ли Ливия судьбу Югославии, Афганистана и Ирака?

Внимание всех мировых СМИ приковано к ситуации в Ливии. Минувшей ночью налеты авиации западных стран, а также ракетные удары унесли жизни 48 человек, полторы сотни ранены. Целями ударов стали именно гражданские объекты, а большинство погибших – старики, женщины и дети. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на ливийское государственное телевидение.

Барак Обама, президент США:

Скажу прямо: наши условия не обсуждаются. Условия – не объект для переговоров. Если Каддафи не выполнит условия резолюции, международное сообщество обеспечит их выполнение само. Выполнение резолюции будет навязано силой.

Именно так, без экивоков, президент США Барак Обама описал пусть и не самый функциональный, но уж точно не однозначный документ – резолюцию Совета Безопасности ООН за номером 19-73. Резолюцию, целью которой было предотвращение эскалации боевых действий и кровопролития в Ливии. И которая, с точки зрения Запада, стала карт-бланшем на ведение войны.

Впрочем, нынешняя ливийская ситуация, как ни страшно это звучит, не самый показательный и потенциально даже не самый кровавый эпизод в истории североафриканских и ближневосточных беспорядков. Проблемы, ставшие отправной точкой столкновений, гораздо шире границ Джамахирии, а последствия, наверняка, охватят куда большее число стран, и, скорее всего, будут куда значительнее, чем предполагается сегодня.

На примере Туниса, первой страны, где социальные выступления переросли в бунт, можно четко определить, что основой протестных настроений стали экономическая нестабильность, безработица и голод. Ведь в Тунисе безработными были почти четверть населения, в Ливии – треть, в Йемене – и того больше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На фоне рекордного роста мировых цен на продовольствие одно только это могло спровоцировать волнения. Однако социальные конфликты в странах региона соседствовали с другими – религиозными и этническими противоречиями.

Андрей Русакович, руководитель исследований «Центра изучения внешней политики и безопасности»:

Здесь действовал целый комплекс проблем. Мы можем назвать экономическое распределение ресурсов, бедность, межэтнические вещи, проблемы соотношения различных направлений ислама – сунниты, шииты, безусловно, накладывалось желание определенных слоев общества пойти по европейскому пути. В определенный момент накапливание этих противоречий и, с другой стороны, неспособность правящих элит решать их, отвечать на вызовы времени вызвало эти события.

Не обошлось в богатом ресурсами регионе и без влияния внешних сил. Причем, для многих, теперь объятых пламенем беспорядков стран, именно эта отнюдь не безвозмездная помощь оказалась решающей.

В Египте задолго до событий было распространено явно подготовленное за рубежом пособие по плавному и управляемому отстранению руководства страны от власти.

При этом, о последних, ливийских, событиях глава МИД Венесуэлы Николас Мадуро сказал прямо: «Насилие в Ливии развязано для оправдания интервенции, которая привела бы к расчленению страны и потере ОПЕК одной из своих главных опор».

И поверить главе внешнеполитического ведомства легко. В 2002 американцы спонсировали неудавшийся военный переворот в самой Венесуэле. И тогда единственной целью инспирированных беспорядков была нефть.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ECOOM:

Создаются точки хаоса, напряженности, и они будут долгоживущие. Потому что в Афганистане, Ираке хотя бы мотив был – химическое оружие. Придумывали поводы. Сейчас повод не придумали. Кидаются на большой нефтяной ресурс, который можно поделить.

Нынешний ливийский сценарий не уникален, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ранее по точно такой же схеме мишенью агрессии становились Югославия и Ирак. Голословные обвинения, подготовка общественного мнения в западных СМИ, искажение миротворческих инициатив мирового сообщества и ракетно-бомбовые удары. И пусть формальным поводом для Югославской кампании было прекращение межэтнического конфликта, а в Ираке американские силы якобы пытались уничтожить химическое оружие Саддама Хуссейна, последствия всегда одни – оккупация и передел сфер влияния в регионе.

И пусть потом становилось очевидно – межнациональное противостояние на Балканах во многом инспирировано, а существование оружия массового уничтожения у официального Багдада и вовсе ложь – механизм захвата собственности уже был запущен и далее работал без сбоев.

А то, что американские войска сами применяли белый фосфор против гражданского населения Фаллуджи и стояли за албанскими вооруженными банд-формированиями – все это, жизни людей, разруха, разрыв связей – по логике победителей списывалось, как неизбежная плата за будущую демократию.

Так и в Ливии, смерть и ранения десятков людей, среди которых женщины и дети, только в первую ночь миротворческих бомбардировок – все это НАТО в очередной раз посчитает потерями во имя абстрактного добра. И пусть в экономике, в отличие от социальной сферы, что-то удастся нивелировать, потрясения в среднесрочной перспективе однозначно будут.

Тунис и Египет уже потеряли миллиарды на уличной демократии, лишившись только одной из отраслей – туризма. Эксперты не исключают, что эти популярные направления на некоторое время придется вообще забыть. А вот события в Ливии уже оказали сильное дестабилизирующее влияние на мировой рынок нефти в целом.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ECOOM:

Были накуплены значительные ресурсы, которые позволят спокойно это пережить, и потоки будут перенаправлены. Я думаю, к этому конфликту готовились. И наполнены трубопроводы НАТО, и схема, которая действует по Косово будет применена.

Вадим Гигин, главный редактор журнала «Беларуская думка»:

Может быть, за конфликтом в Ливии стоят те же нефтяные компании, которые стремятся перераспределить рынок, потому что кому какой контракт по добычи ливийской нефти отдать решал Каддафи. Многих это не устраивало, и, очевидно, есть желание пересмотреть эти контракты. И контракты на поставку вооружения.

А вот чего точно не получится отменить волевым решением властей западных держав или игрой биржевиков – это радикализации региона. И значит, каждая упавшая на ливийскую землю бомба – это новая трещина в глобальных мировых отношениях, попытка в очередной раз расколоть, разделить мир, противопоставить друг другу цивилизации. Ведь кровь и смерть одних – это всегда повод для мести у тех, кто ищет такого повода.

Вадим Гигин, главный редактор журнала «Беларуская думка»:

Сейчас они вышли на поверхность. Стали легализовываться. И сейчас вопрос: они будут принимать легальный метод борьбы, они будут принимать западные формы демократии? Вот это большой вопрос, на который ни у кого нет ответа, какое будущее ждет и братьев мусульман, и аналогичные им движения на Ближнем Востоке.

Да и Европе, сегодня лоббирующей в охваченном беспорядками регионе интересы своих энергетических гигантов и производителей оружия, завтра придется столкнуться с толпами беженцев из горячих точек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Хотя для некоторых, как, например, для жителей итальянской Лампедузы, расположенной между севером Африки и югом Европы, это уже не будущее, ведь оно уже наступило.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой Международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Если войны, революции и дальнейшая дестабилизация, протесты, сильные подавления этих протестов, голод, проблемы с безработицей, будут усугубляться, регион дальше будет окунаться в хаос, естественно, все это будет сопровождаться массовой безработицей, когда люди будут от отчаяния бежать куда угодно. Ну, естественно, куда угодно они не захотят бежать, они будут выбирать, при этом, те страны, где будут чувствовать себя социально защищенными. Это страны Европейского Союза.

Естественно и то, что наплыв нелегалов приведет к усилению националистических настроений в самом ЕС. А во что может вылиться правая риторика в кризисные времена, европейцы должны помнить как никто.

Марин Ле Пен, лидер ультра-правой партии «Национальный фронт» (Франция):

За редким исключением беженцы – это 20-30-летние мужчины. Если распространить статус политических беженцев на тех, кто бежит из-за проблем в экономике их родных стран, Италия, все мы, должны быть готовы к тому, что завтра здесь будет полмира.

А ведь напуганные газетными заголовками, сегодня неофашистку Ле Пен во Франции поддерживают больше избирателей, чем действующего президента Николя Саркози, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Не в этом ли еще одна причина той горячности французского лидера, с которой он инициирует военное решение североафриканских проблем. Очевидно, полагая, что это сойдет ему с рук.

Но как не завуалируй принятое решение о начале агрессии звучным термином «гуманитарная интервенция», оно все равно приведет к новой крови, и более ни к чему.

И чем раньше ястребы от политики поймут тупиковость военного пути разрешения конфликта, тем больше вероятность того, что Северная Африка и Ближний Восток в целом не повторят судьбу Югославии, Афганистана и Ирака, где мир уже пытались завоевать. Иначе карт-бланш на войну, которую, как думают политики-ястребы, они получили на этой неделе, может легко превратится в глобальную карту военных действий.