Война в Ливии. На окраине ливийского города самолет НАТО по ошибке обстрелял группу журналистов и автоколонну

Уничтожены были пять автомобилей, включая машину «скорой помощи». Погибли 13 человек. Также несколько дней назад из-за неточных данных коалиционные силы атаковали деревню. Погибли около 10 мирных жителей.

Расследуется и факт убийства во время авианалетов на столицу Ливии Триполи. Только по официальным данным там погибли 40 мирных жителей.

Напомним, что в четверг Североатлантический альянс принял от США командование операцией в Ливии.

Тем временем в Соединенных штатах назревает очередной скандал. В Верхней палате Конгресса начались обсуждения соответствия операции в Ливии конституции США, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». По итогам дебатов Сенат может принять документ, объявляющий о превышении Бараком Обамой своих полномочий.

Общественный резонанс вызвало на этой недели и заявление главы Белого дома о возможности поставки оружия ливийским мятежникам. Кроме того, в ряде СМИ появилась информация о готовящихся спецоперациях в Ливии агентов ЦРУ. Однако уже сегодня Пентагон заявил о прекращении участия вооруженных сил США в военной операции в Ливии, возлагая обязанности на Великобританию, Францию и прочих союзников по НАТО.

Между тем, правительственные войска Ливии уже выбили мятежников из ряда городов. Противники правящего режима сдают свои позиции, несмотря на поддержку западной авиации. На данный момент несколько линий обороны находится между Бенгази и Триполи.