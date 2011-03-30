Война в Ливии — информационная? Разоблачение «народного восстания» (фото)

Обстрел Ливии продолжается. Авиация сил международной коалиции атаковала с воздуха нефтяной город Рас-Лануф. Утром под напором правительственных войск его покинули мятежники.

За последние сутки коалиция выпустила по суверенному государству более 200 ракет. Пострадала от авиаударов одна из больниц на западе страны. В интернете появились разоблачения «народного восстания» в Ливии, которое позволило коалиции вторгнуться в страну для якобы защиты мирного населения.

Ежедневно на мировые информационные ленты поступают сводки новостей из Ливии. Сегодняшние события показали: без поддержки авиации коалиции повстанцы беспомощны. Еще вчера спутниковый катарский канал «Аль-Джазира» бодро вещал, что мятежники берут один город за другим. Их «народное восстание» и «яйца выеденного не стоит», считают эксперты. Мятеж больше напоминает пропагандистский спектакль.

Юрий Шевцов, политолог:

Очень эффективная информационная война. Кадаффи полностью проиграл информационную войну. Он положился в своей политике на кулуарные и коммерческие договоренности, не выделял средств, ни уделял внимания обеспечению самостоятельной информационной позиции в мире.

По сути, война началась с информационного поля боя. Видео и фотокадры «народного восстания» нужны были как повод, чтобы вторгнуться в Ливию. Мятеж слепили из того, что было. Например, на этих известных кадрах — подбитый танк, на другом фото — он же. Только вид сбоку и новые декорации. Выдает белый стул и человек в черно-белых одеждах.

А это повстанцы уклоняются от обстрела. Уже на следующем фото видно, что укрытие посреди пустой дороги было удачным — не задело.

«Сочные» кадры разрушенной стены. Аккуратно по контуру бомба ее вынесла и поставила рядом.

Сравните с реальным взрывом.

Или этот снимок, подписан «Полиция Кадаффи применила слезоточивый газ против мирного населения». Оказывается, действует газ на избранных.

Генерала-майора Анатолия Ваньковича, военного с 35-летним стажем, эти кадры не убедили.

Анатолий Ванькович, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Повстанцы на одних и тех же автомобилях — это крутилось не один день. Мы смотрели неоднократно кадры, когда самолет, у которого бомбовая нагрузка от 6 до 9 тонн, вооружения столько, что треть города можно было бы стереть с лица земли.

Вот повстанцы ведут партизанскую борьбу с ливийской авиацией. Правда, стреляют в одну сторону, а на самолет смотрят в другую.

А это кадр огненного залпа. Взгляд на задний план — и эта перестрелка никого не касается.

Алексей Васильков, политический аналитик:

В Ливии сталкиваемся с настоящей новой войной XXI века — информационной, в которой авиация, наземные силы выполняют лишь обеспечивающую роль, а основную роль играет информация и работа с ней.

В принципе, достаточно локальные события, небольшие демонстрации в Триполе, мятеж на востоке страны в Бенгази были поданы практически единственными корреспондентами, присутствующими в Ливии, — «Аль-Джазиры» — как широкомасштабная гражданская война.

Последний информационный вброс — Кадаффи может покинуть страну. Добровольное изгнание прекратит кровопролитие. Рассчитано так, чтобы деморализовать ливийскую элиту. По мнению британского премьера, Кадаффи грубо нарушает резолюцию совбеза ООН, заставляя мятежных повстанцев сдаваться. А вот желание коалиции снабдить их оружием, видимо, соответствует всем нормам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».