Война в Ливии. Британская авиация разбомбила крупнейшее в Ливии месторождение нефти

Этой ночью британская авиация нанесла мощный удар по самому крупному в Ливии месторождению — Сарир. Жертвами атаки стали три человека, несколько работников персонала ранены.

Также был поврежден трубопровод, по которому официальная Ливия поставляла нефть за рубеж.

Накануне лагерь беженцев из Ливии на границе Ливии и Туниса посетила Анджелина Джоли. Поездка Джоли в Тунис была связана с ее работой в качестве «посла доброй воли» в Верховном комиссариате ООН по делам беженцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».