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Война в Ливии. Британская авиация разбомбила крупнейшее в Ливии месторождение нефти

07 апреля 2011 09:39
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Этой ночью британская авиация нанесла мощный удар по самому крупному в Ливии месторождению — Сарир. Жертвами атаки стали три человека, несколько работников персонала ранены.

Также был поврежден трубопровод, по которому официальная Ливия поставляла нефть за рубеж.

Накануне лагерь беженцев из Ливии на границе Ливии и Туниса посетила Анджелина Джоли. Поездка Джоли в Тунис была связана с ее работой в качестве «посла доброй воли» в Верховном комиссариате ООН по делам беженцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Война в Ливии # Фотофакт

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