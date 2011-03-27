Война в Ливии. Бомбардировки НАТО по Ливии продолжаются: мощные взрывы прогремели в Триполи

Силы западной коалиции продолжают бомбардировки различных ливийских объектов.

Рано утром подвергся авиаудару городу Себха на юго-западе страны. Он является крупным узлом воздушного и автомобильного сообщения. Здесь также находится военная база.

Атакам с воздуха также подверглись объекты в городах Таджура и Злитен. Накануне несколько мощных взрывов прогремело в Триполи. Предположительно, одной из целей авиаудара была радарная станция.

По данным Минздрава страны, жертвами военной агрессии только за последние дни стали 114 человек, пострадали около 500, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Официальные власти Триполи заявили о готовности прекратить боевые действия. Взамен Ливия требует прекращения авиаударов, а также снятия военно-морской блокады.

Сегодня же с призывом к немедленному началу диалога в Ливии в целях прекращения военных действий в этой арабской стране выступил Папа Римский Бенедикт ХVI.