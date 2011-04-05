Война в Ливии. Боевики «Аль-Каиды» расхищают оружие со ливийских складов, воспользовавшись беспорядками в стране

Авиация западной коалиции нанесла новые удары по позициям войск Каддафи. Атакам с воздуха подверглись автоколонны у городов Марса-эль-Брега и Сирт.

Несмотря на подобную поддержку со стороны коалиции, повстанцы все равно уступают свои позиции. В стане мятежников идет интенсивная тренировка новобранцев. С оружием учат обращаться всех: и подростков, и стариков. Наиболее интенсивные бои сейчас идут за Мисурату. Оттуда вот уже второй день эвакуируют раненых. Сегодня операцию проводит организация «Врачи без границ».

Между тем, военным конфликтом не преминула воспользоваться «Аль-Каида». Боевики этой террористической организации расхищают оружие со складов. Очевидцы говорят, что террористы уже вооружились гранатометами, пулеметами и автоматами, а также переносными зенитно-ракетными комплексами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».