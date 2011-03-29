Война в Ливии. Альянс переходит к тактике истребления людей

За последние дни в Ливии произошли кардинальные изменения в ходе боевых действий. Союзники по антиливийской коалиции от операции по установлению зоны, запретной для полетов ливийской авиации, фактически перешли к войне на истребление живой силы противника, утверждает в интервью ИТАР-ТАСС военный эксперт генерал-лейтенант Леонид Сажин.

По словам эксперта, Пентагон признал, что, начиная с минувших выходных дней, он начал использовать штурмовики А-10 и тяжелые ударные самолеты АС-130 для поражения наземных целей, не имеющих ничего общего с объектами ПВО. По всей видимости, именно применение А-10 и АС-130 могло способствовать недавнему продвижению формирований повстанцев на отдельных направлениях.

При этом США заявляют, что, якобы, по-прежнему не поддерживают напрямую ливийскую оппозицию и постепенно начинают отзывать своих военнослужащих из зоны боевых действий. Об этом сказал на пресс-брифинге в понедельник представитель Объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил вице-адмирал Уильям Гортни.

В понедельник с достаточно резкой оценкой действия западной коалиции в Ливии выступил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, коалиционные ВВС, вмешиваются в гражданскую войну в Ливии, выступая на стороне оппозиции. Есть существенное различие между авиаударами по средствам ПВО и по колоннам с военнослужащими армии Каддафи, указал Лавров.

Сегодня перед простыми американцами, слишком часто задающими вопросы о причинах вмешательства США в ход беспорядков в Ливии, выступил Обама. По его словам, американский народ должен гордиться тем, что США «вмешались в военный конфликт и остановили расправу над мирными жителями в Бенгази, которую учинили войска Каддафи».

Разъяснения президента США Барака Обамы о причинах присоединения США к войне в Ливии не показались убедительными членам конгресса и экспертам. «Президент Обама провалил попытку объяснить, почему он единовластно, без санкции конгресса, втянул страну в войну. Наши солдаты, участвующие в боях, как и все американцы, заслужили право получить четкую информацию о целях миссии от нашего верховного главнокомандующего. И не через девять дней (после начала боевых действий)», - заявил глава республиканского комитета по проведению выборов в сенат Джон Корнин.

Не менее категоричен был спикер палаты представителей республиканец Джон Бонэр. Он стал первым, кто обратился к Обаме с требованием объяснить народу, зачем США воюют в Ливии. Спикер написал президенту два письма, первое из которых отправил уже на следующий день после начала бомбардировок.

«Президент в своей речи был не в состоянии объяснить американцам, потребуются ли (для продолжения операции в Ливии) наши ресурсы, какие стандарты и цели мы преследуем, привлекая к диалогу оппозицию, как эти действия вообще соотносятся с целями американской политики...»