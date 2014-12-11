Военный тренировочный самолет рухнул на медицинский комплекс во Франции: 1 человек погиб, 5 ранены

Новости Франции. Авиакатастрофа во Франции. Тренировочный самолет ВВС страны рухнул на медицинский комплекс. На данный момент известно, что погиб один человек и пятеро получили ранения различной степени тяжести. Все они пациенты этого центра. А члены экипажа легкового штурмовика успели катапультироваться и не пострадали.

Командование военно-воздушными силами Франции начало расследование инцидента. По предварительной версии, самолет рухнул из-за технического износа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.