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Военный тренировочный самолет рухнул на медицинский комплекс во Франции: 1 человек погиб, 5 ранены

11 декабря 2014 13:05
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Новости Франции. Авиакатастрофа во Франции. Тренировочный самолет ВВС страны рухнул на медицинский комплекс. На данный момент известно, что погиб один человек и пятеро получили ранения различной степени тяжести. Все они пациенты этого центра. А члены экипажа легкового штурмовика успели катапультироваться и не пострадали.

Командование военно-воздушными силами Франции начало расследование инцидента. По предварительной версии, самолет рухнул из-за технического износа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Авиакатастрофа

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