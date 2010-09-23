Военный самолет потерпел крушение под Ганцевичами

Министерство обороны подтвердило информацию о том, что под Ганцевичами произошла авиакатастрофа. Там разбился военный самолет.

Вячеслав Ременьчик, начальник пресс-службы Министерства обороны Республики Беларусь:

23 сентября около 17 часов во время плановых полетов при выполнении элементов пилотажа на малых высотах высшей сложности совершил падение самолет МиГ-29 61 истребительной авиационной базы ВВС и войск ПО вооруженных сил. Экипаж воздушного судна в составе летчика первого класса командира авиационной эскадрильи подполковника Сергея Коваленко и летчика второго класса заместителя командира авиационного звена майор Александр Жегайло, предотвращая падение на населенные пункты, увел машину в район лесисто-болотной местности, где и произошло ее крушение. Экипаж самолета погиб, до конца выполнив свой воинский и профессиональный долг. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются специальной комиссией военного ведомства. Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким военнослужащих и окажет им помощь в соответствии с законодательством.