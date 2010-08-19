Водометами и слезоточивым газом разгоняли полицейские недовольных студентов в Чили

В результате начались столкновения со стражами порядка. Около 20 митингующих отвезли в участок.
Выяснилось, что в то время, когда в регионе сложилась критическая пожароопасная ситуация, руководство МЧС... уехало в отпуск.
В Беларуси снова генеральная уборка. Капризы природы, в прямом смысле слова, наломали немало дров. Более 500 населённых пунктов на время остались без электричества. В Колядичах сильными порывами ветра сорвало крыши с жилых домов.
В Европе может появиться метеоспецназ. Создать единые силы быстрого реагирования на природные катаклизмы предложил президент Франции Николя Саркози.
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