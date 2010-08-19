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Водометами и слезоточивым газом разгоняли полицейские недовольных студентов в Чили

19 августа 2010 08:23
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Около трех тысяч учащихся школ и вузов вышли на улицы Сантьяго с требованием повысить качество образования.

В результате начались столкновения со стражами порядка. Около 20 митингующих отвезли в участок.

Фото. Водометами и слезоточивым газом разгоняли полицейские недовольных студентов в Чили

Фото. Водометами и слезоточивым газом разгоняли полицейские недовольных студентов в Чили

Фото. Водометами и слезоточивым газом разгоняли полицейские недовольных студентов в Чили

Фото. Водометами и слезоточивым газом разгоняли полицейские недовольных студентов в Чили

# происшествия # Фотофакт

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