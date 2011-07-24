Водолазы обнаружили новые тела на борту затонувшего теплохода «Булгария»

Их личности устанавливаются. Таким образом, по последним данным, погибли 119 человек.

Невыясненной остается судьба ещё трёх пассажиров. Судно по-прежнему находится в мелководном затоне возле поселка Куйбышевский. В поисках погибших теплоход вновь обследуют водолазы. Затем из «Булгарии» начнут откачивать воду, после чего его можно будет буксировать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Двухпалубный теплоход затонул 10 июля во время грозы. По уточненным данным, на судне в момент крушения находился 201 человек, 79 были спасены.