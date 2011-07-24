Прямой эфир

Водолазы обнаружили новые тела на борту затонувшего теплохода «Булгария»

24 июля 2011 14:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Их личности устанавливаются. Таким образом, по последним данным, погибли 119 человек.

Невыясненной остается судьба ещё трёх пассажиров. Судно по-прежнему находится в мелководном затоне возле поселка Куйбышевский. В поисках погибших теплоход вновь обследуют водолазы. Затем из «Булгарии» начнут откачивать воду, после чего его можно будет буксировать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Двухпалубный теплоход затонул 10 июля во время грозы. По уточненным данным, на судне в момент крушения находился 201 человек, 79 были спасены.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
22 июля 2011 19:05

Авария в Минске: лобовое столкновение BMW и МАЗа

22 июля 2011 18:37

Мощный взрыв в Осло у здания правительства: погибли 2 человека, много раненых

22 июля 2011 18:20

Мощный ураган в Польше: разрушены свыше тысячи домов, есть жертвы