Водителя, сбившего пешехода, задержал свидетель аварии

38-летний житель деревни Малое Городище, управляя автомобилем «Москвич», прямо на пешеходном переходе в Барановичах сбил женщину.

65-летняя пенсионерка от полученных травм скончалась, а водитель уехал с места аварии. Но скрыться ему не удалось. Случайный свидетель аварии догнал лихача на собственном автомобиле, забрал у беглеца ключи от «Москвича» и, дождавшись сотрудников ГАИ, сдал им «гонщика».

— Содержание алкоголя в крови нарушителя составило 2 промилле, — поделилась подробностями расследования ДТП старший инспектор группы информации и общественных связей Барановичского ГОВД Наталья Седельник. — Сейчас мы разыскиваем человека, задержавшего лихача. Во-первых, он может помочь как свидетель, во-вторых, сотрудники милиции хотели бы сказать ему спасибо. Ведь если бы не он, неизвестно чем могло бы закончиться «ралли» пьяного водителя, — пишет «СБ. Беларусь сегодня».