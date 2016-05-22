Водители спасли людей из Opel, тонущего в мелиоративном канале

Новости Беларуси. В субботу трагедией едва не закончилась авария вблизи деревни Березцы Пинского района. Рыбаки возвращались домой. В какой-то момент 65-летний водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением – машина съехала в кювет и опрокинулась в мелиоративный канал.





Госавтоинспекция Брестской области:

Благодаря другим участникам дорожного движения, которые в этот момент проезжали мимо, и своевременно прыгнули в воду, разбили стекло Opel и помогли выбраться из «утопленного» автомобиля, все участники происшествия остались живы. Однако, спустя три часа после аварии, 50-летний пассажир был госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации УЗ «Пинская ЦБ» с диагнозом: ЗЧМТ, состояние после обморока, артериальная гипотензия, состояние после утопления.



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