Водитель закопал свою пассажирку в лесу

Пенсионера засосало Комсомольское озеро

Минчанина, застрявшего в иловых отложениях Комсомольского озера, спасли в минувшие выходные сотрудники МЧС. Здесь сейчас ведется реконструкция — воды нет, сплошная грязюка. В эту трясину и угодил прохожий.