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Водитель закопал свою пассажирку в лесу

24 ноября 2009 08:17
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Молодая жительница Бобруйска была объявлена в розыск полтора месяца назад. На днях милиционеры нашли ее тело в придорожном лесу. Выяснилось, что 27 сентября дама уехала со знакомым на его «Фольксвагене».  Около 8.30 утра на трассе Минск — Гомель вблизи деревни Сычково сидевший за рулем 33–летний бобруйчанин не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся. Водитель отделался легким испугом, а его попутчица от полученных травм умерла на месте. Пользуясь тем, что свидетелей не было, хозяин авто оттащил погибшую в лес за 400 метров от дороги и уехал. Через два дня вечером вернулся, вырыл яму и закопал тело.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть, сообщает «СБ-Беларусь сегодня».

# происшествия

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