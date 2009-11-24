Водитель закопал свою пассажирку в лесу

Молодая жительница Бобруйска была объявлена в розыск полтора месяца назад. На днях милиционеры нашли ее тело в придорожном лесу. Выяснилось, что 27 сентября дама уехала со знакомым на его «Фольксвагене». Около 8.30 утра на трассе Минск — Гомель вблизи деревни Сычково сидевший за рулем 33–летний бобруйчанин не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся. Водитель отделался легким испугом, а его попутчица от полученных травм умерла на месте. Пользуясь тем, что свидетелей не было, хозяин авто оттащил погибшую в лес за 400 метров от дороги и уехал. Через два дня вечером вернулся, вырыл яму и закопал тело.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть, сообщает «СБ-Беларусь сегодня».