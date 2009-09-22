Водитель за час сбил двух пешеходов

В Дрогичинском районе задержан 24-летний водитель, который в течение часа сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия.

Первое ДТП житель города Березы, управляя автомобилем «Москвич 412», совершил 21 сентября в 17.25 на улице в деревне Ополь Ивановского района. Он наехал на 77-летнюю местную жительницу, которая стояла на обочине дороги, и скрылся с места аварии. Пенсионерка с телесными повреждениями в больнице.

В 18.20 в Дрогичинском районе в деревне Хомск этот же водитель наехал на ехавшую в попутном направлении на велосипеде по краю дороги 31-летнюю женщину и также скрылся с места ДТП. Велосипедистка (местная жительница) с травмами в больнице.

Водителя «Москвича» в состоянии алкогольного опьянения задержали примерно в километре от места происшествия. Его лишили прав еще 15 августа 2007 года, пишет «Комсомольская правда».