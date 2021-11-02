Водитель Toyota выехал на красный и столкнулся с Kia на Партизанском проспекте в Минске

Новости Беларуси. ДТП в Заводском районе. Легковушка не успела проскочить на красный, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

42-летний водитель Toyota двигался в направлении Партизанского проспекта, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Kia, который ехал в сторону Ванеева. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.