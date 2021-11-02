Прямой эфир

Водитель Toyota выехал на красный и столкнулся с Kia на Партизанском проспекте в Минске

02 ноября 2021 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ДТП в Заводском районе. Легковушка не успела проскочить на красный, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Водитель Toyota выехал на красный и столкнулся с Kia на Партизанском проспекте в Минске-1

42-летний водитель Toyota двигался в направлении Партизанского проспекта, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Kia, который ехал в сторону Ванеева. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске задержали иностранок с фальшивыми паспортами. Девушки собирались улететь в Турцию
02 ноября 2021 06:18

В Минске задержали иностранок с фальшивыми паспортами. Девушки собирались улететь в Турцию

Каждый третий был пьян. Почти 250 пешеходов привлечены к административной ответственности в Минской области
01 ноября 2021 15:48

Каждый третий был пьян. Почти 250 пешеходов привлечены к административной ответственности в Минской области

Пожар в общежитии Молодечно. Сгорели диван и постельное бельё
01 ноября 2021 15:46

Пожар в общежитии Молодечно. Сгорели диван и постельное бельё