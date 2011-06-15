Водитель, сбивший двоих детей в Кобринском районе, получил три года колонии

Областной суд рассмотрел дело водителя, из-за которого в Кобринском районе погибли двое мальчишек. Окончательный вердикт – три года колонии для лиц, совершивших преступление по неосторожности.

Как уже писала «Заря», трагедия случилась в январе на трассе М1, которая проходит через деревню Перки. Утром местные мальчишки, 14-летний Максим и 9-летний Артем, шли в школу в соседнюю деревню. Чтобы попасть к школьному автобусу, им нужно было пересечь трассу. Но до остановки дети не дошли. На пешеходном переходе их сбил немецкий туристический автобус «Скания».



Автобусом управлял 36-летний минчанин Сергей П. - он вез школьников с экскурсии по Западной Европе. Скоростной режим в деревне Перки тогда был ограничен 90 километрами в час. Примерно с такой скоростью и шла «Скания». Выжить у Максима и Артема шансов не было.



Фабула ДТП была тщательно изучена следствием. Как выяснилось, автобус двигался со стороны Бреста по левой полосе трассы, и дети шагнули на «зебру» тоже слева - из-за турникета, который находится на разделительной зеленой полосе. Не заметить пешеходный переход было сложно. Он оборудован светящимся знаком и светофором, который постоянно работает в режиме желтого мигания.



Впрочем, Сергей П. на суде и не отрицал – пешеходный переход он видел. Как видел и то, что справа перед «зеброй» вспыхнули стоп-сигналы попутного грузовика ГАЗ. Его водитель заметил детей и начал притормаживать. В этом случае, согласно правилам, должен был ударить по тормозам и П. – даже если он сам не видел пешеходов.



Свою вину П. еще в ходе следствия признал полностью. Суд приговорил его к трем годам колонии. Это минимальный «порог» санкций, предусмотренных частью 3 статьи 317 УК, по которой судили водителя. И хотя защита призывала назначить П. наказание мягче установленного Уголовным кодексом (исправительные работы), суд решил в этом отказать. Приговор вступил в законную силу.