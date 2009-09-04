Водитель погиб, не вписавшись в мост

В третьем часу ночи 1-го сентября 24-летний Виталий на своем автомобиле «Форд-Мондео» ехал возле речки Дрисса на Витебщине. Вдруг машина съехала с откоса, перевернулась, метров 25 катилась кубарем, ударилась о берег и, перелетев через кусты, плюхнулась в воду вверх тормашками в двух метрах от берега.

Машина лежала на дне на крыше, ее колеса торчали из воды не больше, чем на 40 сантиметров. Пассажир ехал на переднем сиденье, он открыл дверь и пытался выбраться, но это у него не получалось.

- Глубина там была примерно метр двадцать, мы вдвоем дошли до парня вброд, помогли ему добраться до берега и передали врачам. Второй парень был без сознания, в воде недалеко от берега, - рассказал «КП» начальник караула Верхнедвинского РОЧС Юрий Родионов.

По предварительным данным, оба молодых человека были пьяны.

Водитель скончался в приемном покое Верхнедвинской районной больницы, его друг находится в тяжелом состоянии.