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Водитель из Брестской области погиб на дороге в Украине

14 сентября 2010 07:26
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Белорусский грузоперевозчик, 30-летний житель Брестской области, погиб в ДТП под Винницей. Трагедия произошла 12 сентября около 6 часов утра на автодороге Могилев-Подольский - Житомир. Двигаясь на грузовом автомобиле IVECO в сторону Винницы, белорусский водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Попавший в ДТП автомобиль принадлежит одному из частных предприятий Бреста. Согласно сопроводительным документам, он перевозил груз яблок из Молдовы в Беларусь транзитом через Украину, пишет БелТА.
# происшествия

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