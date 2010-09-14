Водитель из Брестской области погиб на дороге в Украине

Белорусский грузоперевозчик, 30-летний житель Брестской области, погиб в ДТП под Винницей. Трагедия произошла 12 сентября около 6 часов утра на автодороге Могилев-Подольский - Житомир. Двигаясь на грузовом автомобиле IVECO в сторону Винницы, белорусский водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм мужчина погиб на месте.



Попавший в ДТП автомобиль принадлежит одному из частных предприятий Бреста. Согласно сопроводительным документам, он перевозил груз яблок из Молдовы в Беларусь транзитом через Украину, пишет БелТА.