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Водитель грузовика сбил женщину на переходе в Жодино

18 июня 2020 13:42
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Новости Беларуси. Авария в Жодино – погиб пешеход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 25-летний водитель грузовика двигался по улице Гагарина в направлении проспекта Мира.

Водитель грузовика сбил женщину на переходе в Жодино-1

Он не заметил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд.

Водитель грузовика сбил женщину на переходе в Жодино-4

67-летняя пенсионерка получила серьезные травмы, несовместимые с жизнью.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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