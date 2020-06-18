Водитель грузовика сбил женщину на переходе в Жодино

Новости Беларуси. Авария в Жодино – погиб пешеход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 25-летний водитель грузовика двигался по улице Гагарина в направлении проспекта Мира.
Новости Беларуси. Авария в Жодино – погиб пешеход, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 25-летний водитель грузовика двигался по улице Гагарина в направлении проспекта Мира.
Он не заметил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд.
67-летняя пенсионерка получила серьезные травмы, несовместимые с жизнью.