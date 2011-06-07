Водитель джипа, переехавший в Минске загоравшую девушку, найден

Водителя удалось найти через три часа после происшествия. Этому поспособствовали школьник и случайный прохожий. Игравший в тот момент на футбольном поле школьник запомнил бортовой номер автомобиля, а молодой человек сообщил марку машины и вызвал скорую помощь.

Как рассказывает сама пострадавшая, студентка из Борисова Мария, она приехала в Минск на сессию. А вечером решила позагорать на поляне возле дома сестры. Как рядом с ней оказался автомобиль, она не помнит. Даже после того, как машина скрылась, она не сразу поняла, что произошло.

По словам водителя джипа, тогда ничего странного он не заметил. В то время он направлялся с женой на рыбалку. Проехать по газону его вынудила пробка на улице Янковского.

50-летний водитель случившееся объясняет следующим образом: «Одним колесом я ехал по тропинке, а вторым по траве. Так как трава была очень высокая, я ехал медленно, чтобы не наскочить на яму. Во время движения каких-либо звуков или криков, характерных для наезда пешехода, я не слышал, поэтому не остановился. Не исключаю, что мог на кого-то наехать».

Свою вину водитель на данный момент признал. Наказание будет назначено по результатам проверки, которую проведет судебно-медицинская экспертиза. Данная экспертиза определит степень тяжести полученных повреждений, сообщает ctv.by.

В Минске джип переехал загорающую девушку