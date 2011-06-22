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Водитель BMW сбил в Минске девушку, перебегавшую дорогу с пакетом пива

22 июня 2011 10:42
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Инцидент произошел 20 июня в 22:30 на проспекте Пушкина возле остановки «Школа» за 50 метров от пешеходного перехода. Удар пришелся не на самого пешехода, а на пакет, который несла девушка. От удара ее закрутило, и она упала, сильно ударившись об асфальт.

Очевидцы утверждали, что BMW двигалась с небольшой скоростью — не успела разогнаться после того, как остановилась на светофоре. Водитель сам вызвал ГАИ и «скорую».

В больнице пострадавшей поставили диагноз «черепно-мозговая травма легкой степени, рваная рана лба, перелом берцовой кости» и… «алкогольное опьянение». Установлено, что 23-летняя пострадавшая — жительница Новополоцка, в Минске нигде не работает. Через несколько часов после того, как ей наложили гипс на ногу, она самовольно покинула больницу, отказавшись от госпитализации, сообщает ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».

# происшествия

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