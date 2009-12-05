Во время съемок фильма взрывной волной были выбиты стекла в 75 окнах

Как было установлено, в это время во Дворе Пролетарки кинокомпанией «Star Media» производились съемки многосерийного художественного фильма «Небо в огне» (режиссер - Дмитрий Черкасов). В ходе съемок был произведен подрыв пиротехники.
По неустановленным причинам сила взрыва оказалась столь велика, что четыре ближайших жилых дома получили серьезные повреждения. Взрывной волной были выбиты стекла в 75 окнах, наиболее серьезно пострадал дом №122.
По счастливой случайности ни один из жителей окрестных домов не получил травм, сообщает администрация Твери.