Во время сбора ягод от удара током в Наровле погиб школьник

Новости Беларуси. Поход за ягодами стал роковым. Ученик четвертого класса, собирая ягоды шелковицы, залез на кровлю жилого дома, где коснулся оголенного провода. Мальчик получил смертельный удар электрическим током.

Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС (в интервью «КП»):

Это случилось около шести вечера на одной из улиц районного центра. В «скорую» позвонил прохожий и сообщил, что на крыше нежилого деревянного дома лежит ребенок без признаков жизни. Как выяснилось, 10-летний мальчик, ученик четвертого класса, забрался на крышу крыльца дома, чтобы собрать с дерева ягоды шелковицы.



Тело ребёнка сняли и опустили на землю спасатели. Следователям предстоит разобраться, почему к заброшенному дому был подведён ток.

От ударов тока из-за одной неправильно повешенной люстры страдал жилой дом в поселке Лесной Минского района. Жизнь превратилась в выживание под напряжением. Жильцы не могли даже принять ванну или помыть посуду без угрозы для собственного здоровья. (смотрите видео).