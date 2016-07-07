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Во время прыжка через купальский костер мужчина получил ожоги 80% тела

07 июля 2016 07:45
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Новости Беларуси. 35-летний мужчина, прыгая через костер, упал в него. Все произошло 6 июля около 23.00 возле водохранилища в деревне Петровичи Смолевичского района. 

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:
К месту были направлены бригада скорой медицинской помощи и оперативная группа районного подразделения МЧС. По предварительным данным, 35-летний мужчина – житель деревни Заречье – перепрыгивал через костер и упал в него, в результате чего получил термические ожоги рук и ног, груди 1,2,3 степени (80 % тела). Госпитализирован в реанимационное отделение.

# происшествия # Несчастный случай

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