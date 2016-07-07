Во время прыжка через купальский костер мужчина получил ожоги 80% тела

Новости Беларуси. 35-летний мужчина, прыгая через костер, упал в него. Все произошло 6 июля около 23.00 возле водохранилища в деревне Петровичи Смолевичского района.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:

К месту были направлены бригада скорой медицинской помощи и оперативная группа районного подразделения МЧС. По предварительным данным, 35-летний мужчина – житель деревни Заречье – перепрыгивал через костер и упал в него, в результате чего получил термические ожоги рук и ног, груди 1,2,3 степени (80 % тела). Госпитализирован в реанимационное отделение.