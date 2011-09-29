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Во время проведения ремонтных работ на крыше дома по улице Авакяна в Минске возник пожар

29 сентября 2011 17:34
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Пожар на крыше пяти-этажного дома на камеру мобильного телефона сняли наши телезрители.

Как оказалось, ЧП случилось во время проведения ремонтных работ. Вспыхнули стройматериалы – рубероид и пенопласт. Прибывшие спасатели в считанные минуты укротили огонь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Бегун, начальник управления городского управления МЧС:
С этажей здания эвакуировали шесть человек. Было задымление в подъезде. Пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания – нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

# происшествия # Фотофакт

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