Во время проведения ремонтных работ на крыше дома по улице Авакяна в Минске возник пожар

Пожар на крыше пяти-этажного дома на камеру мобильного телефона сняли наши телезрители.

Как оказалось, ЧП случилось во время проведения ремонтных работ. Вспыхнули стройматериалы – рубероид и пенопласт. Прибывшие спасатели в считанные минуты укротили огонь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Бегун, начальник управления городского управления МЧС:

С этажей здания эвакуировали шесть человек. Было задымление в подъезде. Пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания – нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.