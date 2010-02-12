Во время поездки в такси женщина проткнула бойфренду глаз каблуком

Полиция Западного Йоркшира арестовала женщину, которая напала на своего друга во время поездки в такси. При невыясненных пока обстоятельствах 33-летняя Стейси Харгривс воткнула каблук в глаз 28-летнему Гэвину Тэйлору.

Инцидент произошел примерно в два часа ночи. Тэйлор ехал на переднем сидении такси, а Харгривс — на заднем. Они возвращались домой из центра города, где провели вечер.

Тонкий каблук-шпилька прошел глазницу насквозь и достал до мозга. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Харгривс уже предъявлены обвинения в преднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений, однако на состоявшемся судебном заседании она не признала своей вины.

Четыре года назад сам Тэйлор был приговорен к 16 месяцам тюрьмы за причастность к смерти алкоголика, который утонул после того, как соседи бросили его ради шутки в холодную воду близлежащей реки, уточняет Lenta.ru.