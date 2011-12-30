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Во время ограбления банка в Украине погибли пять человек

30 декабря 2011 08:36
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Новости Украины. Криминальный инцидент произошел накануне в Донецке.

Преступники ворвались в отделение и хладнокровно расстреляли охранника и четверых сотрудниц. Сколько было грабителей, а также сумма похищенного, пока неизвестно. Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное убийство». За помощь в раскрытии преступления банк объявил награду в 125 тысяч долларов.

В нынешнем месяце это уже третье вооруженное ограбление филиалов банковских учреждений в Донецке. Правоохранители последний инцидент с предыдущими не связывают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия

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