Во время ограбления банка в Украине погибли пять человек

Новости Украины. Криминальный инцидент произошел накануне в Донецке.

Преступники ворвались в отделение и хладнокровно расстреляли охранника и четверых сотрудниц. Сколько было грабителей, а также сумма похищенного, пока неизвестно. Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное убийство». За помощь в раскрытии преступления банк объявил награду в 125 тысяч долларов.

В нынешнем месяце это уже третье вооруженное ограбление филиалов банковских учреждений в Донецке. Правоохранители последний инцидент с предыдущими не связывают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.