Во время незаконной охоты в Гомельской области один человек погиб, еще один был ранен

По оперативной информации, во время незаконной охоты в Лельчицком районе местный житель выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья в сторону предполагаемого зверя, попав при этом в егеря Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, который скончался на месте.
Во втором случае гомельчанин незаконно охотился в Речицком районе вместе с местным жителем. Во время отдыха горожанин попросил показать ему ружье. При передаче из рук в руки оно выстрелило. Мужчина получил ранение в паховую область.
По первому факту возбуждено уголовное дело, по второму — проводится проверка.