Во время незаконной охоты в Гомельской области один человек погиб, еще один был ранен

В одном случае погиб 38-летний егерь, во втором — серьезно ранен 35-летний житель Гомеля, который сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По оперативной информации, во время незаконной охоты в Лельчицком районе местный житель выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья в сторону предполагаемого зверя, попав при этом в егеря Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, который скончался на месте.

Во втором случае гомельчанин незаконно охотился в Речицком районе вместе с местным жителем. Во время отдыха горожанин попросил показать ему ружье. При передаче из рук в руки оно выстрелило. Мужчина получил ранение в паховую область.

По первому факту возбуждено уголовное дело, по второму — проводится проверка.