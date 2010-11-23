Во время национального праздника в Камбодже в давке погибли почти 350 человек

Ранеными переполнены все больницы города Пномпень. Состояние многих — тяжёлое.

Несчастье произошло во время традиционного Праздника воды. Тысячи людей отправились к реке на знаменитый так называемый Алмазный остров, чтобы увидеть гонки старинных лодок и фейерверк.

Однако, из-за большого количества собравшихся на мосту началась давка. Зажатые толпою люди бросались в воду в надежде спастись вплавь.

Давка на празднике воды уже признана самой страшной трагедией в истории страны за последние 30 лет. Ответственность за произошедшее взял на себя премьер-министр страны Хун Сен. 25 ноября в Камбодже объявлено днём общенационального траура, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».