Прямой эфир

Во время национального праздника в Камбодже в давке погибли почти 350 человек

23 ноября 2010 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ранеными переполнены все больницы города Пномпень. Состояние многих — тяжёлое.

Несчастье произошло во время традиционного Праздника воды. Тысячи людей отправились к реке на знаменитый так называемый Алмазный остров, чтобы увидеть гонки старинных лодок и фейерверк.

Однако, из-за большого количества собравшихся на мосту началась давка. Зажатые толпою люди бросались в воду в надежде спастись вплавь.

Давка на празднике воды уже признана самой страшной трагедией в истории страны за последние 30 лет. Ответственность за произошедшее взял на себя премьер-министр страны Хун Сен. 25 ноября в Камбодже объявлено днём общенационального траура, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Давка в Камбодже

Давка в Камбодже

Давка в Камбодже

Давка в Камбодже

Давка в Камбодже

Давка в Камбодже

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
22 ноября 2010 15:32

Машыністу цягніка Маладзечна-Круляўшчызна паведамілі аб мініраванні

22 ноября 2010 12:25

На Филиппинах проснулся вулкан Булусан

20 ноября 2010 15:38

8 миллионов сигарет, а это более 350 тысяч пачек, пыталась провезти частная фирма из Минска в Латвию