Во время купания в карьере утонул восьмиклассник одной из могилевских школ

Об этом сообщили в Могилевском областном совете ОСВОДа.

Днем 16 июля в Могилёве в карьере возле Гомельского шоссе 5 детей решили искупаться. Трое ребят зашли в воду, а двое других остались на берегу. Через какое-то время все трое стали тонуть и звать на помощь. Один из оставшихся на берегу бросился их выручать. Двоих он успел вытащить, а помочь третьему не удалось, передает корреспондент БЕЛТА.

Также вчера в деревне Смык Мстиславского района в реке Свислочь утонул рабочий РУП «Амкодор», минчанин 1983 года рождения.

Всего за купальный сезон (с 15 мая) в Могилевской области вода унесла жизни 34 человек, в том числе 5 несовершеннолетних.