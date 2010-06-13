Во Владикавказе убит чемпион мира по боксу

Во Владикавказе ночью убит чемпион мира по боксу по версии WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг) среди молодежи Хетаг Козаев.

Убийство произошло возле одного из ночных клубов города, сообщили в следственном комитете Прокуратуры России по Северной Осетии. Предположительно, в боксера стреляли из травматического оружия. Спортсмена доставили в больницу, но он скончался в приемном отделении.

В совершении преступления подозревается 29-летний житель Владикавказа, который объявлен в розыск, сообщает БЕЛТА.

20-летний Хетаг Козаев в прошлом году стал чемпионом мира во втором среднем весе по профессиональному боксу по версии WBC среди спортсменов до 24 лет, а в апреле этого года успешно защитил свой титул. На профессиональном ринге выступает и его родной брат Аслан Козаев.