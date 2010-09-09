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Во Владикавказе прогремел второй теракт

09 сентября 2010 13:12
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Во Владикавказе около центрального рынка прогремел взрыв — на воздух взлетел заминированный автомобиль.

По меньшей мере 7 человек погибли, несколько десятков ранены. Мощная взрывная волна в близлежащих зданиях выбила стекла. Повредила припаркованные рядом с рынком автомобили. Стражи порядка оттесняют людей подальше от места ЧП, опасаясь второго взрыва.

Это не первый подобный случай. Центральный рынок — одно из самых людных мест во Владикавказе. В марте 99-го там также произошел теракт. Тогда погибли свыше 50 человек, более 300 получили ранения.

# происшествия # Фотофакт

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