Во Владикавказе прогремел второй теракт

Во Владикавказе около центрального рынка прогремел взрыв — на воздух взлетел заминированный автомобиль.

По меньшей мере 7 человек погибли, несколько десятков ранены. Мощная взрывная волна в близлежащих зданиях выбила стекла. Повредила припаркованные рядом с рынком автомобили. Стражи порядка оттесняют людей подальше от места ЧП, опасаясь второго взрыва.

Это не первый подобный случай. Центральный рынок — одно из самых людных мест во Владикавказе. В марте 99-го там также произошел теракт. Тогда погибли свыше 50 человек, более 300 получили ранения.