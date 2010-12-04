Во сколько обошлась шутка о минировании дискотеки в агрогородке под Речицей 21-летнему парню?

Судом Речицкого района вынесен обвинительный приговор в отношении 21-летнего жителя деревни Дворец, который помешал веселиться своей девушке на дискотеке весьма странным способом.

Вечером 25 сентября около 20.30 молодой человек позвонил в милицию и сообщил о том, что Центр культуры и ремесел агрогородка Холмеч якобы заминирован. Звонок в дежурную часть он сделал с мобильного телефона своей тети, которым пользовался в последнее время. На просьбу дежурного представиться, звонивший послушно назвал свою фамилию, имя и отчество. После чего, видимо, опомнившись, прекратил разговор.

К Центру ремесел незамедлительно направились сотрудники РОВД, РОЧС, войсковой части 5525, скорой помощи. После эвакуации отдыхавших было проведено соответствующее обследование здания. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружилось. Зато достаточно быстро – в течение часа – нашелся виновник переполоха. Его задержали по месту жительства возлюбленной. Увидев людей в форме, он покорно произнес: «Я знаю, по какому поводу вы пришли. Это была шутка», сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Дняпровец».

«Шутка» для родственников «минера» – неработающего, трижды судимого за кражу, грабеж и отклонение отбывания наказания в виде ограничения свободы – обошлась дорого. Особенно если учесть, что работает в семье – сторожем на МТФ – только отец. Всем службам, выезжавшим на место ЧП, пришлось возмещать ущерб.

В денежном выражении это: РОВД – 154950 рублей, МЧС – 53130 рублей, войсковой части 5525 – 150240 рублей, скорой помощи – 45000 рублей. Сюда также были добавлены 250 тысяч рублей убытков, нанесенных отделу культуры вследствие несостоявшейся дискотеки, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Дняпровец».